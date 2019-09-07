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Путин вернет Украине корабли, захваченные в Керченском проливе
Адвокат Николай Полозов, который возглавлял группу защитников захваченных украинских моряков, считает, что Россия вернет Украине суда «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», как того требует решение Международного морского трибунала.
По его словам, в настоящее время продолжаются процедуры по возврату Украине кораблей, захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
«Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы как — выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются», — пояснил Полозов.
По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.
Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три корабля.
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