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Украина

После обмена Зеленский позвонил Путину: о чем говорили

7:15 8 сентября 2019 12
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как на украинскую землю в рамках обмена вернулись 35 наших соотечественников, президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении Офиса президента.

В России также положительно прокомментировали состоявшийся обмен, акцентируя внимание на гуманитарном аспекте произошедшего.

Во время беседы обсуждались также перспективы организации саммита «нормандской четверки».

Президент России отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в «нормандском формате» была результативной.

Между тем, в России после после обмена выдвинули Киеву ряд требований по Донбассу и снова назвали российско-украинскую войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом».

Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».

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