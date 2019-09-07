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Украина

После обмена Россия выдвинула Украине требования по Донбассу

18:25 7 сентября 2019 256
МИД РФ
Инф. «ФАКТОВ»

После возвращения из России в Украину военнопленных моряков и политзаключенных украинцев, в России заявили, что для решения «накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины», Киев должен предпринять ряд действий.

«Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий», — сказано в заявлении российского МИДа по поводу проведенного обмена.

В МИДе отметили, что взаимный обмен пленными стал «положительным сигналом». Не забыли при этом российские дипломаты назвать российско-украинскую войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом» и «обеспокоились» положением жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что случившееся (обмен пленными) — это «первый этап в прекращении войны».

Все важные подробности сегодняшнего обмена в спецрепортаже «ФАКТОВ» «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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