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Украина

Следователи из Нидерландов уже в Киеве: журналист раскрыла детали в "деле Цемаха" (видео)

10:03 6 сентября 2019 714
Владимир Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в международной Совместной следственной группе, которая расследует дело о катастрофе рейса Малазийских авиалиний МН17, с сожалением констатировали, что выпущенного под личное обязательство экс-боевика Владимира Цемаха теперь будет сложно допросить, появилась информация, что следователи JIT находятся в Украине. И уже давно.

Об этом в социальных сетях пишет журналистка Ирина Ромалийская: «Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю». Она также повторила озвученную ранее информацию о том, что в деле о катастрофе «Боинга» Цемах является не свидетелем, а подозреваемым, а также о гибели сотрудника СБУ из состава группы, готовившей спецоперацию по вывозу экс-боевика на подконтрольные Украине территории. Эту информацию подтверждал и источник «ФАКТОВ».

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Кстати, представитель стороны обвинения после решения апелляционного суда, отменившего продление ареста Владимиру Цемаху, заявил, что экс-боевик может выехать на неподконтрольные правительству Украины территории и что следствие его может больше не увидеть. Впрочем, о передвижениях Цемаха после освобождения из-под стражи на данный момент ничего не известно.

Материал «Дно пробито: сеть вскипела из-за скандального решения по Цемаху» читайте на сайте «ФАКТОВ», как и эксклюзивный комментарий «Россия использует Цемаха против нас, — Мирослав Гай».

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