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После обмена пленными в России заговорили о заключении нового соглашения с Украиной
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, после проведенного Украиной и РФ обмена удерживаемыми лицами, предложила заключить межгосударственное соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом говорится нофициальной странице Уполномоченной по правам человека в России.
«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», — говорится в заявлении.
Российский омбудсмен, комментируя обмен заключенными между Россией и Украиной, назвала произошедшее «большим шагом» по возвращению граждан двух стран домой. По ее словам, проведенный обмен должен стать частью системной программы по нормализации отношений между Киевом и Москвой.
Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».
Политики западных стран позитивно прокомментировали проведенный обмен, называя его началом диалога между Киевом и Москвой и первым шагом к
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