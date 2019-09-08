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Хабиб – Порье: полное видео боя
В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов (28 побед, ни одного поражения) защитил чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бою с американцем Дастином Порье (25 побед, 6 поражений).
Поединок прошел при подавляющем преимуществе действующего обладателя титула полноценного чемпиона и завершился в третьем раунде удушающим приемом.
Полное видео боя Хабиб — Порье
«Я не знаю, за что мне все это. Благодарен всем родным и близким людям за поддержку. Между мной и Дастином огромное уважение. Конечно, не обошлось без нескольких „крэйзи“ высказываний, но я их все забыл. Также хочу поблагодарить всех, кто приехал сюда поддержать меня. Видя столько папах в зале, а у нас в Дагестане их носят только настоящие мужчины, я заряжался энергией. И за это спасибо вам!» — не сдерживал эмоций Хабиб, давая интервью прямо в октагоне. К слову, на вопрос о том, стоит ли ожидать его боя с Тони Фергюсоном, россиянин не ответил, сказав лишь, что сейчас хотел бы просто отдохнуть.
«Я знал, что будет непросто, серьезно готовился к бою, но у меня ничего не получилось. Поэтому и такие эмоции (вытирает полотенцем слезы. - Авт.). Возможно, через какое-то время я смогу сделать больше… Сейчас же я хочу вернуться домой и подумать над тем, что произошло», — Порье, наоборот, был очень расстроенным.
Напомним, «ФАКТЫ» вели онлайн-трансляцию боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Порье.
Фото MMA
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