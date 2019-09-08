Появились новые сведения о состоянии освобожденных из кремлевского плена украинцев

Общество и люди

Бывших заложников Кремля, вернувшихся вчера в Украину в рамках обмена, продолжают осматривать медики киевской больницы «Феофания».

Один из врачей бывших пленников рассказал, что пациенты настроены позитивно. Прежде всего, им нужен покой, чтобы психологически отойти от пережитого. Об этом говорится в сюжете «5 канала».

По словам врача, всем уже поставили диагнозы. Для каждого требуется индивидуальное лечение. Он отметил, что ни один из уже бывших пленников Кремля не требует интенсивной терапии.

По словам заместителя главного врача Андрея Строканя, все бывшие пленные, включая тех, кто сейчас хочет побыть с родственниками, с понедельника будут проходить лечение в «Феофании» — в больнице есть все для этого необходимое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одного из вернувшихся в Украину политузников Кремля Станислава Клыха во время осмотра врачей увезли в реанимационное отделение киевской больницы «Феофания». В плену к Клыху принудительно применяли психиатрическое лечение и это повлияло на состояние его здоровья.

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