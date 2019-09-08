Стиль жизни

Близнецов могут обмануть, а Водолеев – наградить: гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака

9 сентября — день удачный для Водолеев и Козерогов, а вот кому следует быть внимательным, читайте в нашем гороскопе.

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ОВЕН

Для Овнов особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Не рекомендуется начинать новые дела. Возможны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

ТЕЛЕЦ

Возможны недоразумения на службе или размолвка с сослуживцем. Следите за тем, что происходит, так как недоброжелатель пытается снова навредить вам.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют отложить намеченные покупки на другой день. Сегодня вероятны значительные финансовые потери или обман. А вот для творчества очень хороший день.

РАК

Возможно, сегодня вы получите известие от близкого человека, которое может на многое повлиять. Родному человеку понадобится ваша помощь.

ЛЕВ

Внимательнее со словами и делами, импульсивные поступки приведут к непредсказуемым результатам. Представителям этого знака не следует искать любовных приключений или новых знакомств.

ДЕВА

В первой половине дня много времени и сил отнимут домашние хлопоты. Не принимайте желаемое за действительное. Отношения с любимым человеком будут плодотворными.

ВЕСЫ

Помните, что к заманчивым предложениям следует относиться с осмотрительностью. Возможны проблемы с близким человеком, непредвиденные траты или хлопоты с детьми.

СКОРПИОН

День для вас отмечен повышенной вероятностью травматизма, аварий и катастроф. Берегите себя. Также возможны вещие сны.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня следует относиться с осмотрительностью к коммерческим операциям. Также звезды предупреждают, что любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесет некоторое разочарование.

КОЗЕРОГ

Одиноким Козерогам звезды обещают многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Вам следует научиться менять тактику поведения, это поможет добиться успеха.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете выглядеть и чувствовать себя потрясающе, что гарантирует успех. И это состояние удастся сохранить в течение всей недели.

РЫБЫ

В личной жизни будут перемены. Может произойти встреча, которая изменит стиль жизни, но эти отношения не закончатся браком. У семейных Рыб сейчас сложный период проверки отношений на прочность. Возможны даже разрывы отношений.

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По материалам supercook.

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