Украина

Тепло и без осадков: синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой недели

В Украине 9 сентября погоду будет определять сухая воздушная масса с прохладой ночью и тёплом — днём. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«В понедельник в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 11−17°, в Карпатах и восточных областях 7−9° тепла; днём 24−30°. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 13−15°, днём 26−28°», — говорится в сообщении.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 сентября самая высокая температура воздуха днем была 33,5 в 1944 году, а самая низкая ночью +2,4 в 1900 году.

На 10 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе ночью кратковременный дождь, гроза.

«Ветер восточный, юго-восточный, 3−8 м/с, в южных и восточных областях 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 9−14°, на побережье морей до 17°; днём 23−28°. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 12−14°, днем 25−27°», — говорится в сообщении синоптиков.

8 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21−23°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Как писали «ФАКТЫ», по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в сентябре будут дожди и температурные качели.

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