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Не в реанимации: Денисова рассказала о состоянии Клыха
Бывший узник Кремля Станислав Клых, как и большинство других, находится в больнице. Он не в реанимации и не был там вчера. Клых сейчас проходит все необходимые обследования. Об этом рассказала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.
«Клых находится в больнице, как и все другие, никакой реанимации нет. Безусловно, сейчас его обследуют, оказывают необходимую помощь. Ему нужна поддержка и время, чтобы выздороветь. Вы сами понимаете, то, что он пережил в застенках России — трудно выдержать», — уточнила она.
Как писали «ФАКТЫ», бывших заложников Кремля, вернувшихся 7 сентября в Украину в рамках обмена, продолжают осматривать медики киевской больницы «Феофания». Один из врачей бывших пленников рассказал, что пациенты настроены позитивно.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...