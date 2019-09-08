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Украина

В Киеве начали продавать матрёшки с Зеленским: сеть обсуждает фото

23:55 8 сентября 2019 64
Матрешка Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Пользователь сети под ником Petro Okhotin опубликовал забавное фото, на котором изображен прилавок на Андреевском спуске, где среди «шароварных» поделок в «украинском стиле» присутствует и матрешка с изображением президента Владимира Зеленского.

«Масс-культ и „рыночек порешал“. Как вам такая матрешка?», — написал Petro Okhotin в посте.

Читатели блога весело отреагировали на увиденный «предмет масскульта».

Некоторым показалось, что, согласно логике, внутри матрешки должны быть фигурки предыдущих президентов: «А в середине Порошенко?) И т.д.», «Действительно интересно, кто там внутри».

Другие пользователи предположили, что авторы «произведения» должны были раскрыть всю «подноготную» нынешнего Офиса президента: «Внутри Богдан?», «Внутри Богдан, а дальше Коломойский».

Часть пользователей были напуганы поделкой: «Моя первая реакция: а кто это?», «Похож на Медведева и Януковича».

Не обошлось и без тех, кого раздражают дешевые лубочные заготовки в российском стиле: «Почему вообще, матрешки продаются в каждой украинской лавочке?»

А наиболее прозорливые увидели в «игрушке» намек на появление «культа личности» нового главы государства: «Хорошо, что не икона, иначе совсем перебор и снова то же грабли», «Культ личности», «Конечно, Вова таки молодец в связи с последними событиями, но, по моему, эту тему с бюстами и матрешками пора прекращать».

Напомним, что в июле в сети появились объявления о продаже бюста Владимира Зеленского. Фигурка высотой 23 см и весом в 2,5 кг изготовлена из скульптурного гипса, покрыта тремя слоями лака и позолотой (!). Покупателям предлагают выбор цветовой гаммы — под мрамор и под слоновую кость (глянец и матовая), цена при этом стартует 2 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время рабочей поездки в Черкассы президенту Владимиру Зеленскому журналисты попытались подарить его бюст. К чести главы государства, он «правильно» отреагировал на подарок, выразив возмущение словами «Где вы это взяли? Это ужас».

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