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В Киеве начали продавать матрёшки с Зеленским: сеть обсуждает фото
Пользователь сети под ником Petro Okhotin опубликовал забавное фото, на котором изображен прилавок на Андреевском спуске, где среди «шароварных» поделок в «украинском стиле» присутствует и матрешка с изображением президента Владимира Зеленского.
«Масс-культ и „рыночек порешал“. Как вам такая матрешка?», — написал Petro Okhotin в посте.
Читатели блога весело отреагировали на увиденный «предмет масскульта».
Некоторым показалось, что, согласно логике, внутри матрешки должны быть фигурки предыдущих президентов: «А в середине Порошенко?) И т.д.», «Действительно интересно, кто там внутри».
Другие пользователи предположили, что авторы «произведения» должны были раскрыть всю «подноготную» нынешнего Офиса президента: «Внутри Богдан?», «Внутри Богдан, а дальше Коломойский».
Часть пользователей были напуганы поделкой: «Моя первая реакция: а кто это?», «Похож на Медведева и Януковича».
Не обошлось и без тех, кого раздражают дешевые лубочные заготовки в российском стиле: «Почему вообще, матрешки продаются в каждой украинской лавочке?»
А наиболее прозорливые увидели в «игрушке» намек на появление «культа личности» нового главы государства: «Хорошо, что не икона, иначе совсем перебор и снова то же грабли», «Культ личности», «Конечно, Вова таки молодец в связи с последними событиями, но, по моему, эту тему с бюстами и матрешками пора прекращать».
Напомним, что в июле в сети появились объявления о продаже бюста Владимира Зеленского. Фигурка высотой 23 см и весом в 2,5 кг изготовлена из скульптурного гипса, покрыта тремя слоями лака и позолотой (!). Покупателям предлагают выбор цветовой гаммы — под мрамор и под слоновую кость (глянец и матовая), цена при этом стартует 2 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время рабочей поездки в Черкассы президенту Владимиру Зеленскому журналисты попытались подарить его бюст. К чести главы государства, он «правильно» отреагировал на подарок, выразив возмущение словами «Где вы это взяли? Это ужас».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!