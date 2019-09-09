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Обещали «посадить на перо»: таксист расстрелял напавших на него с ножом пассажиров

1:49 9 сентября 2019 53
Опасное такси
Инф. «ФАКТОВ»

В Ленинградской области России произошел неприятный инцидент: 24-летний таксист расстрелял двух шумных пассажиров из травматического пистолета. Это произошло в ночь на 8 сентября во Всеволожском районе, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным журналистов, водитель таксомотора выехал на поздний заказ и подобрал двух парней на Колтушском шоссе.

«Бомбиле» сразу же не понравилось, что молодые люди слишком громко разговаривали и вели себя вызывающе. Они стали кричать, ругаться матом, стучать ногами по креслу. Когда водитель вышел из себя и сделал замечание, один из пассажиров выхватил нож.

Таксист немедленно ударил по тормозам и выбежал из автомобиля. Пассажиры побежали за ним, обещая посадить мужчину «на перо». Опасаясь физической расправы, автомобилист достал травматический пистолет и выпустил в нападавших несколько пуль.

Всего прозвучало три выстрела. Один из агрессоров серьезно пострадал — его доставили в госпиталь с пулевыми ранениями. А вот его приятель предпочел убежать. Сейчас произошедшим уже заинтересовались правоохранительные органы.

Им предстоит выяснить, было ли обосновано применение травматического оружия, и не были ли превышены пределы необходимой обороны. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку. Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. Через несколько часов нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что той ночью таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой.

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