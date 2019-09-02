Украина

Кровавое «перемирие»: имена и фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в августе

В августе 2019 года подразделения Объединенных сил продолжили нести потери на Донбассе несмотря на объявленное «перемирие».

Так, 6 августа под Павлополем погибли четыре морских пехотинца, которые занимались обустройством позиций. В штабе ОС утверждали, что в окоп попала мина, «прикрученная» боевиками к гранатомету.

Помощник гранатометчика, старший матрос Александр Шарко (1988 г. р) подписал контракт с ВСУ в 2017 году. Родом из Черниговской области.

Матрос Владислав Рак (1998 г. р) — его земляк. Служил в десантно-штурмовой роте гранатометчиком.

Солдат Сергей Шандра (1995 г. р) из Винницкой области. Служил старшим стрелком этой же роты 1-го батальона 36-й бригади морской пехоты.

Матрос Василий Кудасов (1999 г. р.) из Николаевской области. Служил по контракту немногим более года — с весны 2018-го.

Офицер «Азова» Роман Романенко (позывной «Бич») (1994 г. р.) из Днепра. Погиб 10 августа, подорвавшись на фугасе боевиков, при выполнении боевого задания. Его тело побратимам боевики передали лишь три дня спустя. Служил с конца 2015 года — сначала снайпером, а потом стал одним из командиров снайперского отделения.

Командир отделение 72-й ОМБр имени Черных запорожцев Василий Евстигнеев (1980 г. р.). Погиб в ночь на 15 августа во время обстрела боевиков в районе хутора Вольный.

Сержант, командир взвода воевал в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Дашковец (1983 года рождения) из Житомирской области. Умер в госпитале Мечникова от тяжелейшего ранения головы.

Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко (1999 г. р) из Тернопольской области. Был смертельно ранен во время выполнения боевого задания 25 августа.

Командир взвода 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» 53 ОМБр Тихон Курбатов (позывной «Тихий») (1993 г. р.) из Луганской области. Погиб 25 августа в результате вражеского пулеметного обстрела в районе Торецка-Горловки.

Младший сержант 36-й бригады Сергей Савинов (1995 г. р.). 30 августа погиб от пули снайпера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе смертельно ранен украинский военнослужащий.

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