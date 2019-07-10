Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев

Политика

Почти две трети украинцев хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский завершил войну, еще треть ждет улучшения экономики страны. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Опрошенным предлагали дать три ответа из предложенных социологами на вопрос: «Что в первую очередь должен сделать президент, чтобы повысить Ваше доверие к нему?».

Так, 65% опрошенных ответили, что ждут от президента «завершение войны на Донбассе», а 36,6% респондентов ждут от Зеленского «улучшения экономики».

На третьем месте в рейтинге ответов респондентов оказалась «борьба с коррупцией». В частности, 33% хотят, чтобы Зеленский «боролся с коррупцией». Еще 20% опрошенных призывают президента «создавать рабочие места».

Опрос проводился с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2400 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2%.

Как писали «ФАКТЫ», по данным другого социологического опроса украинцы больше всего ждут от президента Зеленского снижения тарифов на коммунальные услуги. Так, на вопрос о шагах президента в первые 100 дней, 42,8% респондентов упомянули снижении тарифов. На втором месте — подача в Верховную Раду проектов законов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента (36,6%), на третьем — начало прямых переговоров с главарями террористов на Донбассе.

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