Украина

А где Капитан Какао? Известный блогер обратил внимание на интересный момент в обмене пленников

После того, как суд отпустил из СИЗО двоих активных участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года — россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова (Капитан Какао) — первый попал в обменные списки и улетел в Россию, а где находится второй — не известно.

На этот момент обратил внимание журналист Денис Казанский. «Суд изменил им меру пресечения, и оба вышли под залог. Было понятно, что забирают на обмен, поэтому никто особенно не возмущался. В итоге Мефедова обменяли, а Долженкова нет. Из СИЗО вышел и потерялся где-то по дороге. Причем, Россия выменяла сразу пятерых участников одесских событий. Помимо россиянина Мефедова, забрали также граждан Украины Елену Бобову, Валерия Пикалова, Денис Хитрова и молдованина Петра Мельничука. А Долженкова в списках не оказалось», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

Денис Казанский отмечает, что деятельность пятерых выданных связывали с работай на российские спецслужбы, а Долженкова — нет. И добавляет, что именно поэтому в его перемещении в Россию никто не был заинтересован. В отличие от остальных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральный районный суд Николаева разрешил Евгению Мефедову и Сергею Долженкову выйти под залог — 153,68 тыс. грн каждому.

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