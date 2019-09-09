Украина

Украинцев предупредили об угрозе масштабных пожаров: какие регионы в зоне риска

В связи с тем, что погоду в Украине 9 и 10 сентября будет определять сухая воздушная масса, в стране сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По данным спасателей, на большей части территории страны, кроме районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, которой присвоен 5 класс.

В Киевской области в эти дни также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 9 сентября и 10 сентября в Украине сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем — +24…+27 градусов, ночью — +9…+13 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 сентября самая высокая температура воздуха днем была 33,5 градусов в 1944 году, а самая низкая ночью +2,4 в 1900 году.

Как сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики прогнозируют в сентябре «температурные качели».

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