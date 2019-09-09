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"95 Квартал" проникновенно спел об освобожденных из России украинцах (видео)
Юмористы «95 Квартала» выпустили новую песню «Пора возвращаться домой», которую посвятили всем тем, кто вернулся в родной дом. Трогательный ролик с проникновенным текстом появился на официальном Youtube-канале студии.
«Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой», — поют артисты «Квартала».
В песне также упоминается и о оккупированных украинских Ялте, Донецке, несломленных киборгах и о том, что «кто-то еще в Лефортово ждет домой телепорт» и тех, кто уже смог обнять своих родных.
Эти строчки особо актуальны сейчас, когда 35 украинских граждан, пленных в РФ, вернулись домой.
Ролик набрал уже более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.
«Молодцы ребята! Украина еще будет богатой и счастливой», «Очень символично выложили видео, в этот прекрасный день!!!», «Умеете же вы до слёз довести даже самых крепких: как юмором, так и вот такими вот песнями. Слава Украине!», «Слава Украине!!! Благополучия вашему народу!!! Салам из Казахстана!!!», «Сильно. До слез. Минск, Беларусь, с вами», «То чувство, когда ты с Донецка, а живёшь в Мариуполе уже 5 лет и ждёшь, когда сможешь вернуться домой», — пишут в комментариях под видео.
Напомним, после выборов «95 Квартал» покинули Владимир Зеленский, ставший президентом Украины, и Юзик (Юрий Корявченков), ставший народным депутатом ВР. Во время концерта в Одессе коллеги посвятили ему прощальную песню.
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