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Слезы радости и объятия: появилось трогательное видео встречи освобожденных украинцев в «Борисполе»
С утра 7 сентября вся Украина с замиранием сердца ожидала прибытия в аэропорт «Борисполь» самолета из Москвы, в котором находились 35 граждан нашей страны, которых Кремль вернул в рамках обмена.
В «Борисполь» приехали родные и близкие узников, представители украинской власти.
У трапа самолета пленных моряков и заключенных Кремля встречал президент Зеленский. Он обнимал каждого украинца, приветствовал на родной земле.
В начале из самолета вышли заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Андрей Ермак, которые непосредственно занимались процессом обмена и сопровождали пленных из РФ.
Затем стали выходить моряки, каждый из них представлялся главе государства.
Первыми на украинскую землю ступили Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Эйдер. К одному из них подбежал мальчик, вероятно, сын и крепко обнял отца.
Пленные благодарили Зеленского за усилия, которые были сделаны для их возвращения на родину.
Одному из моряков Зеленский отдал желтый браслет с фамилиями моряков, который обещал носить до возвращения ребят домой.
Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, у которого в плену сильно ухудшилось здоровье, сошел с борта самолета на костылях. Его со слезами встречала жена.
Последними вышли из самолета режиссер Олег Сенцов и крымский активист Владимир Балух.
Сенцова встречала дочь. Она обняла отца и не отпускала его.
Плакали почти все, слезы были на глазах встречающих, вернувшихся на родину, журналистов. Не мог сдержать эмоции и президент.
Напомним, в субботу, 7 сентября из российских застенков в Украину вернулись 35 наших граждан — 24 военных моряка, захваченных РФ в Керченском проливе, и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.
Все подробности сегодняшнего обмена читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».
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