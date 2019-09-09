Политика

Обвинение в госизмене с Вышинского не снято, — прокуратура

Бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который был передан России в рамках обмена пленными, продолжает находиться в статусе подозреваемого в государственной измене.

«Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что прокуроры и дальше будут поддерживать это обвинение в суде, однако есть сложности в связи с отсутствия Вышинского на заседаниях.

Во время пресс-конференции в Москве, 9 сентября, Вышинский заявил, что готов вернуться в Украину, но его не отпускают родные.

Кроме того, журналист пока не знает, безопасно ли ему возвращаться, ведь в Украине он обвиняется в государственной измене.

«Безопасно ли это, не знаю. Риторический вопрос. Я не боюсь, но за меня боятся. Жена и мать говорят — ни ногой!» — добавил он.

Напомним, в отношении Вышинского открыли уголовное производство по статье «Государственная измена», также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя и посягательство на территориальную целостность. Сам подозреваемый обвинения отрицает.

Во время обысков у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ, а также российскую медаль «За заслуги перед отечеством» за освещение аннексии Крыма.

28 августа Апелляционный суд Киева освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Журналист находился за решеткой более 400 дней.

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