Политика

Подозреваемого в госизмене Кирилла Вышинского освободили под личное поручительство (фото, видео)

Апелляционный суд в Киеве 28 августа освободил главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.

Прокуроры заявили, что не против смягчения меры пресечения журналисту, которого обвиняют в госизмене, на личное поручительство. Об этом стало известно в ходе заседания суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста Вышинского, сообщает Обозреватель.

В свою очередь сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель предлагала России освободить Олега Сенцова одновременно с освобождением Украиной Вышинского.

Также ранее Украина и РФ обсуждали вариант обмена Вышинского на 24 военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в РФ.

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