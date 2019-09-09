Украина

Пенсионерам доплатят за сверхнормативный стаж: кто может рассчитывать на выплаты

Законодательством Украины предусмотрена доплата пенсионерам за сверхнормативный стаж. Об этом пишет официальное издание Фискальной службы Украины «Вісник».

В частности, сообщается, что статьей 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» установлено, что за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии.

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При этом указывается, что доплата не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, которая насчитывается в соответствии со ст. 27 указанного Закона.

При этом имеющийся у гражданина сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен.

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Кроме того, пунктом 41 Заключительных положений Закона № 1058 сохранено установления минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа. Это касается тех лиц, пенсии которым назначены до 01.10.2011 г. и после 01.10.2011 г. , и не перечислялись с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине в настоящее время зарегистрировано более 11 миллионов пенсионеров, и количество их постоянно увеличивается. Чтобы новому пенсионеру начать получать выплаты и подтвердить пенсионный стаж, нужны несколько документов. Прежде всего, это трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из госархивов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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