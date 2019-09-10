Стиль жизни

Кейт Миддлтон в цветочном платье за 2000 долларов открыла сад «Назад к природе»

Кейт Миддлтон открыла в Лондоне новый сад для детей под названием «Назад к природе». Ранее герцогиня Кембриджская уже работала над аналогичным проектом для Выставки цветов в Челси.

В саду семьи могут играть, расслабляться, исследовать природу. Здесь установлен домик на дереве, батуты, на которых можно прыгать и прочие развлечения.

Кейт, которая растит двух сыновей и дочь, пришла на мероприятие в очаровательном пастельно-голубом платье с розовым цветочным узором стоимостью более 2000 долларов от Emilia Wickstead. Она дополнила наряд туфлями на танкетке.

А принц Уильям, посетивший тем временем Девон, во время встречи с местными пожарными признался, что его четырехлетняя дочь Шарлотта обожает единорогов и все, что с ними связано. К слову, на рюкзаке Шарлотты, которая 5 сентября впервые пошла в школу, заметили брелок в виде блестящего единорога.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть просочилось никогда прежде не публиковавшееся трогательное личное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Читайте также: Первые в королевской семье: фанаты поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter