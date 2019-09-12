В сеть слили свежие фото жены принца Чарльза Камиллы в купальнике

Стиль жизни

В сети появились сделанные итальянскими папарацци фотографии герцогини Корнуольской Камиллы в купальнике. Снимки были сделаны во время ее недавнего четырехдневного отдыха на острове Сардиния. 72-летняя герцогиня проводила время на яхте без своего мужа принца Чарльза — в компании друзей. В прошлом году Камилла также отдыхала на Сардинии без супруга.

По возвращении герцогини из Италии Камилла и Чарльз воссоединились в Шотландии, где сейчас отдыхает королева Елизавета.

По слухам, Ее Величество осталась недовольна «каникулами» Камиллы, которой с точки зрения монархини следовало бы, как жене будущего короля, поменьше отдыхать и побольше работать. Как пишет издание Express, с начала этого года герцогиня Корнуольская приняла участие только в 69 мероприятиях — это практически вполовину меньше, чем за то же время посетила ее 93-летняя свекровь.

Фривольные фотографии герцогини первым опубликовал итальянский журнал Chi, принадлежащий бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони. Это вызвало недовольство в Великобритании. Так, королевский комментатор Ричард Фицвильям назвал это нарушением права членов семьи Ее Величества на частную жизнь. И припомнил, что это же издание в свое время обнародовало фотографии принцессы Дианы с места автокатастрофы в Париже, в которой она погибла. А также поместил на своих страницах фото Кейт Миддлтон, загоравшей топлес в 2012 году.

При этом снимки Камиллы в купальном костюме появляются в прессе регулярно — в отличие от ее молодых невесток Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Так, в марте этого года Камилла и Чарльз, не особенно прячась от публики, посетили общественный пляж на Барбадосе во время своего официального турне по Карибским островам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, кого из всех жен своих сыновей и внуков больше всего любит королева Елизавета.

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