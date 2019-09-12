- 18:35 Это было невозможно вынести: шокирующие признания бывшего участника шоу «Зважені та щасливі»
- 18:26 56-летняя Деми Мур снялась полностью голой для обложки журнала
- 18:25 Упавший доллар побил трехлетний рекорд в Украине
- 18:19 Свитолина не сыграет матч в Китае в свой день рождения
- 18:18 Не хотел разводиться: в Одессе уроженец Ирака изрезал ножом жену и пытался скрыться за границей
- 18:02 В сеть слили свежие фото жены принца Чарльза Камиллы в купальнике
- 17:49 "Всех не перебаните": в сети запустили флэшмоб в поддержку отстраненной Геращенко
- 17:43 Чтобы остановить дождь, организаторы первого фестиваля «Червона рута», обратились к мольфару
- 17:36 Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно
- 17:25 Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:17 Пали смертью храбрых: в сети показали фото морпехов, погибших на Донбассе 11 сентября
- 16:55 Все вернувшиеся из российского плена военные моряки получат квартиры в Одессе
В сеть слили свежие фото жены принца Чарльза Камиллы в купальнике
В сети появились сделанные итальянскими папарацци фотографии герцогини Корнуольской Камиллы в купальнике. Снимки были сделаны во время ее недавнего четырехдневного отдыха на острове Сардиния. 72-летняя герцогиня проводила время на яхте без своего мужа принца Чарльза — в компании друзей. В прошлом году Камилла также отдыхала на Сардинии без супруга.
По возвращении герцогини из Италии Камилла и Чарльз воссоединились в Шотландии, где сейчас отдыхает королева Елизавета.
По слухам, Ее Величество осталась недовольна «каникулами» Камиллы, которой с точки зрения монархини следовало бы, как жене будущего короля, поменьше отдыхать и побольше работать. Как пишет издание Express, с начала этого года герцогиня Корнуольская приняла участие только в 69 мероприятиях — это практически вполовину меньше, чем за то же время посетила ее 93-летняя свекровь.
Фривольные фотографии герцогини первым опубликовал итальянский журнал Chi, принадлежащий бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони. Это вызвало недовольство в Великобритании. Так, королевский комментатор Ричард Фицвильям назвал это нарушением права членов семьи Ее Величества на частную жизнь. И припомнил, что это же издание в свое время обнародовало фотографии принцессы Дианы с места автокатастрофы в Париже, в которой она погибла. А также поместил на своих страницах фото Кейт Миддлтон, загоравшей топлес в 2012 году.
При этом снимки Камиллы в купальном костюме появляются в прессе регулярно — в отличие от ее молодых невесток Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Так, в марте этого года Камилла и Чарльз, не особенно прячась от публики, посетили общественный пляж на Барбадосе во время своего официального турне по Карибским островам.
Ранее «ФАКТЫ» писали, кого из всех жен своих сыновей и внуков больше всего любит королева Елизавета.
Читайте также: Меган Маркл вышла из декрета в одежде своего дизайна, а принц Гарри нарушил протокол по примеру жены.
Читайте также: Кейт Миддлтон в платье за 2000 долларов прокатилась на тракторе.
Читайте также: Экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.