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- 09:19 «Истинная любовь»: в сеть просочилось никогда ранее не публиковавшееся фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма
«Истинная любовь»: в сеть просочилось никогда ранее не публиковавшееся фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма
В сеть просочился никогда прежде не публиковавшийся личный снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который привел их фанатов в восторг. Фото, на котором пара улыбается друг другу, было опубликовано на одной посвященных герцогу и герцогини Кембриджским фан-страниц в Instagram. «Это истинная любовь!», «Как они смотрят!», «Им не надо говорить — все скажут их глаза: взаимные любовь, восхищение, привязанность, дружба, доверие, уважение и верность. Хотелось бы мне найти такую гармонию со своим партнером. Это удивительный дар и бесценное благословение», — писали в комментариях.
Судя по всему фото было сделано несколько лет назад.
Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года после почти десяти лет знакомства. У супругов подрастают трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
В отличие от младшего брата Уильяма принца Гарри и его жены Меган Маркл, будущий король Великобритании и его супруга не так часто проявляют на публике нежные знаки внимания друг к другу. Тем более ценен, как считают фанаты, этот снимок, который доказывает, как сильны их чувства на самом деле.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», поклонники Кембриджей поздравили их с «королевским рекордом» — их аккаунт в Instagram набрал 10 миллионов подписчиков.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...