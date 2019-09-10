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«Истинная любовь»: в сеть просочилось никогда ранее не публиковавшееся фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В сеть просочился никогда прежде не публиковавшийся личный снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который привел их фанатов в восторг. Фото, на котором пара улыбается друг другу, было опубликовано на одной посвященных герцогу и герцогини Кембриджским фан-страниц в Instagram. «Это истинная любовь!», «Как они смотрят!», «Им не надо говорить — все скажут их глаза: взаимные любовь, восхищение, привязанность, дружба, доверие, уважение и верность. Хотелось бы мне найти такую гармонию со своим партнером. Это удивительный дар и бесценное благословение», — писали в комментариях.

Судя по всему фото было сделано несколько лет назад.

Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года после почти десяти лет знакомства. У супругов подрастают трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

В отличие от младшего брата Уильяма принца Гарри и его жены Меган Маркл, будущий король Великобритании и его супруга не так часто проявляют на публике нежные знаки внимания друг к другу. Тем более ценен, как считают фанаты, этот снимок, который доказывает, как сильны их чувства на самом деле.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», поклонники Кембриджей поздравили их с «королевским рекордом» — их аккаунт в Instagram набрал 10 миллионов подписчиков.

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