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«Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц (фото)

9:26 12 сентября 2019 50
Софи Уэссекская, Камилла и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Стало известно, кто из некровных родственниц британской королевы Елизаветы II является ее любимицей. Как пишет газета The Sun, из всех из жен своих сыновей и внуков Ее Величество отдает предпочтение Софи, графине Уэссексой.

Урожденная Софи Рис-Джонс, дочь продавца автомобилей и бывшая владелица PR-агентства, вышла замуж за младшего сына королевы принца Эдварда в 1999 году. Простолюдинке Софи нелегко было адаптироваться к жизни в королевской семье. Однако она справилась с этим сложным заданием с блеском, заслужив любовь и уважение королевы. К тому же Эдвард — единственный из четырех детей королевы, которому удалось избежать развода. В связи с чем Елизавета ценит Софи очень высоко.

Ей нравится общество графини, которая действует на нее успокаивающе. Именно 54-летнюю Софи чаще всего можно увидеть на заднем сидении королевского автомобиля, рядом с Елизаветой.

Как пишет издание, персонал дворца в Сандрингеме и в замка Балморал в шутку заключают пари — кого королева попросит присоединиться к ней в поездке. И в девяти случаев из десяти ее спутницей становится Софи.

Приглашение в машину королевы — знак особого расположения. И среди всех родственниц Елизаветы (включая ее родную дочь принцессу Анну) Софи является победительницей этого негласного соревнования.

«Она ей как еще одна дока — так они близки. Она пользуется доверием королевы больше, чем герцогиня Корнуольская Камилла или герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон», — утверждает высокопоставленный источник во дворце.

15-летняя дочь Софи леди Луиза Виндзор и 11-летний сын Джеймс, виконт Северн, являются самыми младшими и любимыми внуками королевы. Они всегда желанные гости в ее доме.

Софи с мужем и детьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II «назначила» Софи в подруги и наставницы Меган Маркл.

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