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«Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц (фото)

Стало известно, кто из некровных родственниц британской королевы Елизаветы II является ее любимицей. Как пишет газета The Sun, из всех из жен своих сыновей и внуков Ее Величество отдает предпочтение Софи, графине Уэссексой.

Урожденная Софи Рис-Джонс, дочь продавца автомобилей и бывшая владелица PR-агентства, вышла замуж за младшего сына королевы принца Эдварда в 1999 году. Простолюдинке Софи нелегко было адаптироваться к жизни в королевской семье. Однако она справилась с этим сложным заданием с блеском, заслужив любовь и уважение королевы. К тому же Эдвард — единственный из четырех детей королевы, которому удалось избежать развода. В связи с чем Елизавета ценит Софи очень высоко.

Ей нравится общество графини, которая действует на нее успокаивающе. Именно 54-летнюю Софи чаще всего можно увидеть на заднем сидении королевского автомобиля, рядом с Елизаветой.

Как пишет издание, персонал дворца в Сандрингеме и в замка Балморал в шутку заключают пари — кого королева попросит присоединиться к ней в поездке. И в девяти случаев из десяти ее спутницей становится Софи.

Приглашение в машину королевы — знак особого расположения. И среди всех родственниц Елизаветы (включая ее родную дочь принцессу Анну) Софи является победительницей этого негласного соревнования.

«Она ей как еще одна дока — так они близки. Она пользуется доверием королевы больше, чем герцогиня Корнуольская Камилла или герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон», — утверждает высокопоставленный источник во дворце.

15-летняя дочь Софи леди Луиза Виндзор и 11-летний сын Джеймс, виконт Северн, являются самыми младшими и любимыми внуками королевы. Они всегда желанные гости в ее доме.

Софи с мужем и детьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II «назначила» Софи в подруги и наставницы Меган Маркл.

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