Стиль жизни

Экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов (фото)

10 сентября Кейт Миддлтон открыла в английском графстве Суррей новый сад для детей под названием «Назад к природе», прокатившись по его территории на тракторе. Британские СМИ сразу сообщили, что на герцогине Кембриджской было платье стоимостью более 2000 долларов от Emilia Wickstead.

Однако лишь позже английские журналисты обратили внимание на то, что экономная супруга принца Уильяма надела дешевые туфли и буквально копеечное украшение. Как выяснилось, симпатичные сережки Кейт от недорогого бренда Accessorize стоят по распродажной цене всего полтора фунта стерлингов (менее двух долларов). Да и до распродажи их цена составляла всего лишь пять фунтов.

А бежевые туфли на танкетке от Monsoon, как пишет издание Hello!, обошлись герцогине в 13,5 фунтов (неполных 17 долларов).

И туфли, и сережки уже раскуплены поклонниками Кейт. Магазины обещают вскоре пополнить их запасы, чтобы удовлетворить спрос.

Кстати, в июле герцогиня уже появлялась на публике в других серьгах Accessorize — стоимостью 8 фунтов стерлингов.

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