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Ирина Билык рассказала о болезни

15:23 10 сентября 2019 477
Ирина Билык
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно восхитила образом на сольном концерте, рассказала, что болела перед выступлением.

Этим артистка поделилась на своей Instagram-страничке, проиллюстрировав пост своим фото в шляпе.

Ирина Билык

«Недавно я сильно переболела бронхитом, поэтому пришлось себя немного беречь, но на моем сольнике поймала себя на мысли, что не могу работать „вполоборота“ и в очередной раз закрываю глаза на рекомендации врачей», — призналась Ирина.

Она также отметила, что никогда не выходит на сцену без хорошей распевки. «Голос можно не только сорвать, но и лишиться его навсегда, поэтому хорошая распевка залог не только красивого, но и здорового голоса», — подчеркнула Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык умилила редким семейным фото.

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