Ирина Билык рассказала о болезни

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно восхитила образом на сольном концерте, рассказала, что болела перед выступлением.

Этим артистка поделилась на своей Instagram-страничке, проиллюстрировав пост своим фото в шляпе.

«Недавно я сильно переболела бронхитом, поэтому пришлось себя немного беречь, но на моем сольнике поймала себя на мысли, что не могу работать „вполоборота“ и в очередной раз закрываю глаза на рекомендации врачей», — призналась Ирина.

Она также отметила, что никогда не выходит на сцену без хорошей распевки. «Голос можно не только сорвать, но и лишиться его навсегда, поэтому хорошая распевка залог не только красивого, но и здорового голоса», — подчеркнула Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык умилила редким семейным фото.

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