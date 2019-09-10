- 16:21 В Украине вырастили рекордную луковицу — весом почти 2 килограмма
- 16:20 В Харьковской области горит военный полигон, уже начали взрываться снаряды
- 16:17 Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:11 Заморили голодом? В России расследуют сенсационную версию смерти легендарной актрисы Быстрицкой
- 16:01 "Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении крымского татарина Аметова
- 15:51 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 15:43 Решения Международного трибунала по пленным украинским морякам могло не быть: адвокат назвал причину
- 15:40 Выступал за сохранение удмуртского языка: в России умер ученый, устроивший самосожжение в Ижевске
- 15:31 Новый вид мошенничества по мобильному телефону: как обезопасить себя
- 15:23 Ирина Билык рассказала о болезни
- 15:22 Кейт Миддлтон в платье за 2000 долларов открыла сад «Назад к природе» и прокатилась на тракторе
- 15:13 Спас рюкзак: в Харькове школьник чудом уцелел после ДТП
Ирина Билык рассказала о болезни
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно восхитила образом на сольном концерте, рассказала, что болела перед выступлением.
Этим артистка поделилась на своей Instagram-страничке, проиллюстрировав пост своим фото в шляпе.
«Недавно я сильно переболела бронхитом, поэтому пришлось себя немного беречь, но на моем сольнике поймала себя на мысли, что не могу работать „вполоборота“ и в очередной раз закрываю глаза на рекомендации врачей», — призналась Ирина.
Она также отметила, что никогда не выходит на сцену без хорошей распевки. «Голос можно не только сорвать, но и лишиться его навсегда, поэтому хорошая распевка залог не только красивого, но и здорового голоса», — подчеркнула Билык.
Напомним, ранее Ирина Билык умилила редким семейным фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.