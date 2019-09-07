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Шоу-бизнес

Королева: Ирина Билык восхитила пышной грудью и шляпой (фото)

13:14 7 сентября 2019 201
Ирина Билык
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала откровенное фото, порадовала поклонников выступлением в Киеве, старыми любимыми песнями и пикантным нарядом.

Фото и видео выступления артистки в столичной «Veranda Terrace» появились на страницах ее фанатов. Выступала Билык в достаточно строгом костюме и шляпе, но иногда, похоже, игриво расстегивала рубашку.

Билык

Особенно понравилось поклонникам фото, на котором певица демонстрирует пышную грудь в кружевном бюстгальтере.
«Королева», «всадница», «итальянка», «богиня», — пишут в сети.

Также поклонники отмечают, что на концерте было «максимальное количество тепла, любви и музыки».

Напомним, ранее Ирина Билык резко отчитала балерину Екатерину Кухар из-за «Танців з зірками» и ее отношения к паре участников — Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

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