Любимые блюда: стало известно, что Кейт Миддлтон готовит для своей семьи (фото)

Стиль жизни

Герцогиня Кембриджская Кэтрин придерживается здорового образа жизни. В частности, это касается и ее питания, благодаря чему меть троих детей сохраняет идеальную фигуру. Причем Кейт Миддлтон обожает возиться на кухне и очень часто сама готовит для своей семьи. «Кейт много готовит. Вам следует помнить, что она по происхождению не принцесса. Она выросла в обычной семье, в нормальном доме, где она всегда готовила для себя сама. Уильям обожает проводить время с ее родными потому, что они вместе едят за кухонным столом, как любая нормальная семья», — говорила ранее повар Кэролайн Робб, которая проработала в Кенсингтонском дворце более двадцати лет.

«Большую часть времени Уильяму приходится терпеть мою стряпню», — как-то пошутила Кейт во время одного из своих публичных выходов в свет. «Вот почему я такой тощий», — подхватил шутку ее муж.

Утром на завтрак Кейт обычно готовит смузи из зеленых овощей (включая шпинат, салат ромэн, капусту кале), водоросли спирулины, порошка зеленого чая, кориандра и ягод. Похожий коктейль, который немного отличается по составу, пьет по утрам и Меган Маркл — жена брата Уильяма, принца Гарри. Она смешивает в блендере капусту кале, шпинат, яблоки, лимон и имбирь.

Во время обеда Кейт, ее дети и муж всегда едят салаты и сезонные фрукты. Миддлтон любит готовить севече — блюдо из рыбы или морепродуктов, холодный овощной суп гаспачо, салат из арбуза и восточный салат табуле из булгура и зелени петрушки.

На ужин Миддлтон, как сообщает издание Good Housekeeping, часто готовит любимое блюдо своего супруга — жареного цыпленка. Для королевской пары это представление об идеальном вечере, проведенном дома. До своей женитьбы отведать жареного цыпленка к Кембриджам часто захаживал и принц Гарри, ранее живший с ними по соседству в Кенсигнтонском дворце. К слову, Меган часто балует супруга тем же деликатесом. Ранее герцог и герцогиня Сассекские признавались, что Гарри сделал предложение Меган, когда они жарили (а вернее, пытались жарить) цыпленка.

Кейт также любит готовить и есть карри — индийское пряное блюдо из тушеных овощей, бобовых или мяса. Она признается, что очень любит пряности, а вот Уильям острые блюда не слишком жалует. Зато супруги питают общую любовь к суши. Оба также любят перекусить попкорном. Как-то пару сфотографировали с большим пакетом попкорна на баскетбольном матче.

Еще один индийский рецепт из кулинарной копилки Кейт — чатни, которое готовила еще ее бабушка. Это соус, оттеняющий вкус основного блюда, который готовят из овощей или фруктов. Так, вспоминая свое первое Рождество в Сандрингеме в качестве члена королевской семьи, Миддлтон рассказывала, что не знала, что подарить королеве Елизавета. «Я подумала: „Сделаю для нее что-то сама“. Это, конечно, могло закончиться весьма плачевно. Но я решила попробовать сделать чатни по бабушкиному рецепту», — говорила Кейт в одном из интервью. Кейт преподнесла Ее Величеству горшочек с чатни. Эксперимент оказался удачным, поскольку на следующий день Кейт увидела свой горшочек на праздничном обеденном столе.

Их напитков по вечерам Миддлтон предпочитает бокал белого вина.

Герцогине также нравится баранина. На свадебном приеме Кейт и Уильяма, поженившихся в 2011 году, гостям подавали в том числе и седло барашка.

Однако мясо Кейт ест не так уж часто. Если есть возможность приготовить «мясную» или «овощную» версию блюда, Миддлтон изберет второй, вегетарианский вариант.

Ранее жена принца рассказывала, что ее старшие дети Джордж и Шарлотта часто помогают ей готовить. Так, оба любят макароны с сырным соусом. «Один из них размешивал муку, другой наливал молоко и добавлял масло. Также они часто делают салаты и тому подобное», — поделилась герцогиня.

Миддлтон также говорила, что детям очень нравится месить тесто для пиццы — их забавляет то, как они вымазывают при этом себе руки. Кейт также рассказала, что часто использует при изготовлении пиццы бекон с томатным соусом. По ее словам, это все равно, что делать пиццу с пепперони, но не так остро.

Во время встречи с известным японским поваром в культурном центре Japan House в Лондоне принц Уильям попробовал сашими из лосося и пришел от него в восторг. «Моя жена и я любим суши. Нам надо будет как-то прийти сюда на обед, когда тут никого не будет», — шутливо сказал он.

Ранее сообщалось также о любимом упражнении Кейт, которое позволяет ей держать тело в тонусе. Это разные виды планки. Если делать это упражнение правильно, будут прорабатываться все основные мышцы — живота, плечевого пояса, рук и ног. Базовый вариант выглядит так. Нужно лечь на пол на живот. Руки согнуть в локтях под прямым углом, опираясь только на предплечья и кончики пальцев ног. Тело при этом должно составлять ровную прямую линию и не должно прогибаться. В таком положении нужно продержаться минимум 30 секунд. Источник во дворце утверждает, что Кейт может легко провести в таком положении от 45 секунд и дольше. И повторяет каждый вариант планки (обычную, боковую, с расставленными в стороны ногами и так далее) по меньшей мере по десять раз за одну тренировку.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королевские травмы: у Кейт Миддлтон пластырь на пальцах, а у принцессы Беатрис жуткий синяк.

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