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Невеста пришла в ужас, когда ей на свадебное платье нагадил пингвин (видео)

В сети появилось видео со свадьбы, которую праздновали в океанариуме Sea World американского города Сан-Диего. В последнее время многие американские пары пользуются возможностью провести фотосессии с морскими обитателями: такую услугу предлагает океанариум. В специальный «свадебный пакет» жениха и невесты, чьи имена не разглашаются, входила том числе и встреча с пингвином. Однако, как сообщает издание The Sun, птица повела себе невежливо. Задрав хвост, она выпустила струю жидких испражнений прямо на белое свадебное платье невесты — за считанные минуты до начала церемонии бракосочетания. Девушка завизжала, а потом принялась выяснять отношения с сотрудниками океанариума. Тем удалось удалить пятна «на 90%», однако оно все равно было заметно. Невеста в конце концов оценила комизм ситуации. «Не каждый день на тебя гадят пингвины», — сказала она со смехом. И пошла под венец с пятном от испражнений в присутствии 80 гостей.

Видео происшествия опубликовал в соцсетях муж одной из подружек невесты под заголовком «Вот что происходит, когда на вашей свадьбе присутствуют пингвины».

К слову, пара решила нарушить традицию и пообщаться с пингвином еще до торжественной части церемонии. Обычно жених не должен видеть невесту до свадьбы — это считается плохой приметой. И, как оказалось, не зря.

А многие пользователи сети сочли, что «заказавшая пингвина» невеста получила по заслугам — нечего было эксплуатировать животное.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жених и невеста уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов.

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