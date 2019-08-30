- 12:26 Украинская судья ездила в Донецк по липовым паспортам и общалась с боевиками
- 12:24 Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести
- 12:18 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 12:17 Умер брат покойного певца Принса и наследник его 300-миллионного состояния
- 12:14 В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик: много пострадавших
- 12:12 На седьмом месяце: появились подробности о беременности Собчак и ее свадьбе с Богомоловым
- 12:08 Обмен с Россией: стало известно, где находится Сенцов
- 12:06 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 11:53 Обмен с Россией сегодня не состоится: в СБУ сделали новое заявление
- 11:52 Россия торгует людьми: Зеленского предупредили о последствиях уступок Путину
- 11:51 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 11:48 Неслучайно: Макс Барских сделал откровенное признание
Невеста пришла в ужас, когда ей на свадебное платье нагадил пингвин (видео)
В сети появилось видео со свадьбы, которую праздновали в океанариуме Sea World американского города Сан-Диего. В последнее время многие американские пары пользуются возможностью провести фотосессии с морскими обитателями: такую услугу предлагает океанариум. В специальный «свадебный пакет» жениха и невесты, чьи имена не разглашаются, входила том числе и встреча с пингвином. Однако, как сообщает издание The Sun, птица повела себе невежливо. Задрав хвост, она выпустила струю жидких испражнений прямо на белое свадебное платье невесты — за считанные минуты до начала церемонии бракосочетания. Девушка завизжала, а потом принялась выяснять отношения с сотрудниками океанариума. Тем удалось удалить пятна «на 90%», однако оно все равно было заметно. Невеста в конце концов оценила комизм ситуации. «Не каждый день на тебя гадят пингвины», — сказала она со смехом. И пошла под венец с пятном от испражнений в присутствии 80 гостей.
Видео происшествия опубликовал в соцсетях муж одной из подружек невесты под заголовком «Вот что происходит, когда на вашей свадьбе присутствуют пингвины».
К слову, пара решила нарушить традицию и пообщаться с пингвином еще до торжественной части церемонии. Обычно жених не должен видеть невесту до свадьбы — это считается плохой приметой. И, как оказалось, не зря.
А многие пользователи сети сочли, что «заказавшая пингвина» невеста получила по заслугам — нечего было эксплуатировать животное.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жених и невеста уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов.
Читайте также: В испорченном платье и без макияжа: невеста неудачно прокатилась на гидроцикле.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!