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Украина

Первый пошел: в новой Раде нардепа изобличили в кнопкодавстве

16:50 10 сентября 2019 560
Александр Ковалев
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде IX созыва документально зафиксировали первый случай неперсонального голосования — кнопку на соседнем рабочем столе нажал мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. Таким образом он поддержал президентский проект закона об особой процедуре отстранения от должности президента Украины (при его принятии в первом чтении).

Видео кнопкодавства опубликовало движение «ЧЕСНО».

Активисты отмечают, что сначала депутат отрицал факт нарушения закона, однако после демонстрации видео признал свою вину.

«Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…» — заявил депутат.

Ковалев был избран в Раду в округе № 51 (Донецкая область), набрав только 220 голосов избирателей (33% от зарегистрированных в округе). Этот показатель стал минимальным в истории Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», 3 сентября Рада предварительно одобрила законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы.

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