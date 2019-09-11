Украина

Бессеребренники: на оккупированном Донбассе заверили, что звезды из РФ выступают там бесплатно

Об этом сепаратистским СМИ рассказал «руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов. По его словам, некоторые мероприятия (на оккупированных территориях постоянно проходят всякие фестивали, конкурсы, концерты — чтобы народ меньше задумывался о происходящем. — Авт.) финансируются из «республиканского» бюджета, при этом «активно привлекаются меценаты», «многие мероприятия проводятся при содействии Русского центра в рамках интеграции с РФ — они бесплатны. Бесплатны и выступления российских артистов в Донбассе».

Читайте также: Стало известно о планах Пушилина отобрать земельные участки мирных граждан для нужд боевиков «ДНР»

«Это чудовищная ложь, — прокомментировал „ФАКТАМ“ житель Донецка, который много лет проработал в культурной сфере. — Современные артисты крайне редко выступаю бесплатно. А уж сбитые летчики, каких привозят к нам, — тем более. Мой бывший коллега не раз был свидетелем, как расплачивались с Чичериной, Семенович и прочими гастролерами».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жителя оккупированной Горловки посадили в тюрьму на 15 лет за «шпионаж».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter