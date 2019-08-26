Совсем измельчали: на юбилей Донецка приехали "сбитые летчики" российской эстрады

Украина

25 августа на Донбассе (и в освобожденных городах, и на оккупированной территории) отметили главный праздник региона — День шахтера. Как сообщили сепаратистские СМИ, массовые гулянья прошли во всех городах и районах так называемых «ЛНР» и «ДНР», а в Донецке, дескать, все было особенно торжественно, поскольку городу исполнилось 150 лет.

В своем поздравлении горнякам (которых скоро ждет массовое сокращение) и жителям недореспублики главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «Донецк был, есть и будет русским городом» и что «ДНР» живет и развивается". Однако в эту чудовищную ложь уже давно никто не верит.

Вечером дончан порадовали праздничным концертом, прошедшим в парке имени Щербакова. Сначала публику разогрели «республиканские» артисты, а затем перед ними выступили: «артистка музыкального лейбла Black Star (именно так ее представили ведущие), певица и хип-хоп исполнительница Анна Боронина, группа «Марсель» из Санкт-Петербурга и Тимур Родригез. Как прокомментировал «ФАКТАМ» житель Донецка, «если называть вещи своими именами, никому не известные исполнители и один «сбитый летчик», даже не из третьего эшелона. Уровень «звезд» все ниже и ниже». Видимо, это понимают даже журналисты, освещающие праздник. Во всяком случае на сей раз заголовки вышли без слов «звезды», «известные исполнители» и т. д. Ограничились лишь таким сообщением: «Артисты российской эстрады «зажгли» в Донецке на 150-летии города».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ряде российских высших учебных заведений — Московский государственный горный университет, Военно-морская академия им. адмирала Кузнецова и Новосибирский государственный университет — отказываются принимать на учебу выпускников из ОРДЛО.

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