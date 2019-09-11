Украина

Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности: когда он вступит в силу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины», который утвердила Верховная Рада.

Сообщается, что в упомянутой статье Основного закона больше нет положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия на то парламента

Наряду с этим в статье есть положение о том, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети обратили внимание на то, что решение об отмене депутатской неприкосновенности может быть обжаловано, поскольку принятие закона проходило с нарушением процедуры.

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