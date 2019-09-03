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Украина

Смогут вернуть назад: в сети обсуждают снятие неприкосновенности с нардепов

14:09 3 сентября 2019 309
Рада проголосовала за отмену неприкосновенности
Инф. «ФАКТОВ»

После принятия Верховной Радой в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, в сети разгорелись жаркие дискуссии о том, что это решение можно оспорить из-за нарушения процедуры.

Об этом, в частности, на своей страничке в соцсети написал народный депутат Украины из «Европейской солидарности» Владимир Арьев, который, впрочем, за законопроект голосовал. «К сожалению, призывы соблюсти процедуры и избежать угроз, услышаны не были. Но на самом деле особо нечего пока не изменилось: иммунитет является составной закона „О статусе народного депутата Украины“. И пока в него не внесут соответствующие изменения, все остается, как было», — пишет Арьев.

О нарушении процедуры заявлял и Георгий Тука, в правительстве Гройсмана работавший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Он обратил внимание на тот факт, что заседания комитетов Верховной Рады в межсессионный период запрещены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 373 народных депутатов. Воздержались — трое нардепов, против не голосовал никто. Ни одного голоса за этот документ не дала фракция «Оппозиционная платформа — За життя».

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