- 15:34 Молодо-зелено: правительство Украины установило европейский рекорд
- 15:28 Быстро и просто: идеальный школьный перекус от ведущей «Ревизора»
- 15:16 В России разбился штурмовик: первые детали ЧП
- 15:09 Дочь Юлии Началовой впервые пошла в школу без мамы
- 15:08 Бархатный сезон: в Кирилловке очередное нашествие огромных медуз
- 14:57 «Много хлама»: Лукашенко сделал неожиданное заявление о высшей математике
- 14:56 Под Николаевом автобус с курортниками снес с дороги машину полиции
- 14:43 Дело МН17: Украину просят не отдавать Цемаха России
- 14:35 А где же Влад? Регина Тодоренко вернулась в Украину без мужа
- 14:28 Продуктовые ярмарки в Киеве до 8 сентября: названы адреса
- 14:22 «VIP-вагон»: «Укрзалізниця» шокировала пассажиров условиями в электричке
- 14:09 Смогут вернуть назад: в сети обсуждают снятие неприкосновенности с нардепов
Смогут вернуть назад: в сети обсуждают снятие неприкосновенности с нардепов
После принятия Верховной Радой в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, в сети разгорелись жаркие дискуссии о том, что это решение можно оспорить из-за нарушения процедуры.
Об этом, в частности, на своей страничке в соцсети написал народный депутат Украины из «Европейской солидарности» Владимир Арьев, который, впрочем, за законопроект голосовал. «К сожалению, призывы соблюсти процедуры и избежать угроз, услышаны не были. Но на самом деле особо нечего пока не изменилось: иммунитет является составной закона „О статусе народного депутата Украины“. И пока в него не внесут соответствующие изменения, все остается, как было», — пишет Арьев.
О нарушении процедуры заявлял и Георгий Тука, в правительстве Гройсмана работавший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Он обратил внимание на тот факт, что заседания комитетов Верховной Рады в межсессионный период запрещены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 373 народных депутатов. Воздержались — трое нардепов, против не голосовал никто. Ни одного голоса за этот документ не дала фракция «Оппозиционная платформа — За життя».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"