Освобожденным из застенков Кремля украинцам пообещали выплатить помощь

Украина

Каждый из 35 украинцев, вернувшихся из российских тюрем на родину в ходе обмена, получит единовременную денежную помощь от государства.

Сумма выплат — по 100 тысяч гривен каждому освобожденному. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, такое решение было принято на заседании Кабмина.

«Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке», — пишет Денисова на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Людмила Денисова не исключила, что новый обмен удерживаемыми лицами с Россией может состоятся еще в этом году. Речь идет об украинцах, которые находятся в России и на территории временно оккупированного Крыма.

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