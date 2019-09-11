24.82 / 25.10 27.31 / 27.72
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Освобожденным из застенков Кремля украинцам пообещали выплатить помощь

14:57 11 сентября 2019 34
Кабмин
Инф. «ФАКТОВ»

Каждый из 35 украинцев, вернувшихся из российских тюрем на родину в ходе обмена, получит единовременную денежную помощь от государства.

Сумма выплат — по 100 тысяч гривен каждому освобожденному. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, такое решение было принято на заседании Кабмина.

«Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке», — пишет Денисова на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Людмила Денисова не исключила, что новый обмен удерживаемыми лицами с Россией может состоятся еще в этом году. Речь идет об украинцах, которые находятся в России и на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер