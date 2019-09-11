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Общество и люди

Сеть насмешил нелепый памятник погибшим боевикам на Луганщине (фото)

16:13 11 сентября 2019 198
памятник
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированной территории Донбасса местные «власти» взялись устанавливать памятники «освободителям». Очередной «монумент» появился в Михайловке (Перевальский район Луганской области).

Фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

«Михайловка, Перевальский р-н, 02/09/19, открытие памятника погибшим членам #роа. Мемориал груз 200»,— написал он.

«Творение», по всей видимости, местных аматоров представляет собой груду камня, к которой приставлен непонятный венок и два автомата. Там же свеча и гильзы, венчает памятник каска по виду еще времен Второй мировой с красной звездой. Что хотел автор выразить в этом памятнике, непонятно.

Само сооружение вызвало волну насмешек в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали реакцию соцсетей на памятник экс-главарю «ДНР» Александру Захарченко, который посоветовали установить в ресторане «Сепар», где уже имеются неуклюжие восковые фигуры троих ликвидированных боевиков Захарченко, «Гиви» и «Моторолы».

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