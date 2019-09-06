"Перемирие": на Донбассе погиб украинский воин

Украина

В четверг, 5 сентября, на Донбассе погиб украинский военный. Днем ранее в районе Светлодарской дуги на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий полка «Азов» Эдуард Шахов («Шах»).

Как сообщили в штабе Объединенных сил, боец получил ранения, несовместимые с жизнью, во время обстрела противником позиций украинских военных. В сводке ОС также сообщается о ранении еще одного бойца.

Подробности о гибели военного не сообщаются. Известно лишь, что «обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины».

Согласно сводке за минувшие сутки, противник 21 раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, в том числе, и из артиллерийских систем 122-мм калибра. Также была зафиксирована работа снайперов боевиков.

С начала пятницы, 6 сентября, два раза обстреляли наши позиции: под Павлополем — из стрелкового оружия, в районе Водяного — из минометов калибра 82 мм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа в районе временно оккупированной Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников, одного тяжело раненого боевика взяли в плен

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