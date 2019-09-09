24.96 / 25.22 27.46 / 27.90
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Это грустно: Ксения Собчак впервые прокомментировала вторую беременность

9:04 9 сентября 2019 245
Ксения Собчак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая, по слухам, 13 сентября выходит замуж за Константина Богомолова, впервые отреагировала на слухи о второй беременности. О том, что 37-летняя Ксения снова станет мамой, говорят второй месяц. Пишут, что она на седьмом месяце и якобы это стало причиной свадьбы. Подписчики в каждом фото Собчак пытались рассмотреть округлившийся животик. И вот сама виновница шумихи расставила все точки.

«Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность», — рассказала Собчак. — Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", — развеяла слухи Ксения в интервью изданию «Татлер».

Ксения опубликовала новое фото, на котором нет и намека на беременность.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что роскошную свадьбу сыграют в Покровском пассаже. На торжество приглашено около 300 гостей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер