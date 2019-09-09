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Это грустно: Ксения Собчак впервые прокомментировала вторую беременность
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая, по слухам, 13 сентября выходит замуж за Константина Богомолова, впервые отреагировала на слухи о второй беременности. О том, что 37-летняя Ксения снова станет мамой, говорят второй месяц. Пишут, что она на седьмом месяце и якобы это стало причиной свадьбы. Подписчики в каждом фото Собчак пытались рассмотреть округлившийся животик. И вот сама виновница шумихи расставила все точки.
«Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность», — рассказала Собчак. — Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", — развеяла слухи Ксения в интервью изданию «Татлер».
Ксения опубликовала новое фото, на котором нет и намека на беременность.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что роскошную свадьбу сыграют в Покровском пассаже. На торжество приглашено около 300 гостей.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...