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Полуобнаженный Максим Галкин взбудоражил сеть (фото)
Известный российский юморист Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой погулял на дне рождения друга в Юрмале, взбудоражил сеть полуобнаженным фото. На своей странице в Instagram, он опубликовал кадр, на котором позирует в рваных шортах, с оголенным торсом на фоне раритетной машины — красного «Мустанга».
«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-ого года выпуска, тачка — 68-ого, я — 76-ого, прикид — 85-ого, лексикон мой — 90-ого. И куда ехать с таким набором?» — спросил Максим у подписчиков и попросил при ответах сдерживать себя.
Фото собрало более 250 тысяч лайков и множество комментариев. Отреагировали и звездные друзья Максима.
«Джастин Галкин», — пошутила под фото продюсер Яна Рудковская. «Это Голливуд!» — написала продюсер Лободы Нателла Крапивина.
Подписчики в основном восхищаются ярким снимком и советуют Галкину отправляться в известный по сериалу район «Беверли Хиллс 90 210».
Ранее Максим Галкин радовал поклонников забавными видео с детьми. Он показал, как они с детьми Лизой и Гариком отдыхают на море.
Не меньшей популярностью пользуются опубликованные им видео Аллы Пугачевой и ее подруги Лаймы Вайкуле. Он и не сам не прочь повеселиться. Недавно он поразил танцем с Лаймой Вайкуле.
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