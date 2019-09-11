Полуобнаженный Максим Галкин взбудоражил сеть (фото)

Шоу-бизнес

Известный российский юморист Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой погулял на дне рождения друга в Юрмале, взбудоражил сеть полуобнаженным фото. На своей странице в Instagram, он опубликовал кадр, на котором позирует в рваных шортах, с оголенным торсом на фоне раритетной машины — красного «Мустанга».

«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-ого года выпуска, тачка — 68-ого, я — 76-ого, прикид — 85-ого, лексикон мой — 90-ого. И куда ехать с таким набором?» — спросил Максим у подписчиков и попросил при ответах сдерживать себя.

Фото собрало более 250 тысяч лайков и множество комментариев. Отреагировали и звездные друзья Максима.

«Джастин Галкин», — пошутила под фото продюсер Яна Рудковская. «Это Голливуд!» — написала продюсер Лободы Нателла Крапивина.

Подписчики в основном восхищаются ярким снимком и советуют Галкину отправляться в известный по сериалу район «Беверли Хиллс 90 210».

Ранее Максим Галкин радовал поклонников забавными видео с детьми. Он показал, как они с детьми Лизой и Гариком отдыхают на море.

Не меньшей популярностью пользуются опубликованные им видео Аллы Пугачевой и ее подруги Лаймы Вайкуле. Он и не сам не прочь повеселиться. Недавно он поразил танцем с Лаймой Вайкуле.

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