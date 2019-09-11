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Происшествия

В Николаеве из машины бизнесмена похитили миллион: первые детали и фото с места ЧП

21:21 11 сентября 2019 23
машина и люди
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 сентября, в Николаеве из автомобиля «Хюндай» была похищена крупная сумма наличных денег — около миллиона гривен. Ранее в Ивано-Франковске двое неизвестных отобрали у валютчика сумку, в которой находилось 900 тысяч гривен.

Как сообщает издание «Херсон Типичный», кража в Николаеве произошла вечером на улице Гражданской.

Херсонский предприниматель приехал в Николаев по делам бизнеса. Он припарковал свой автомобиль «Хюндай» по улице Гражданской, в районе пересечения с Большой Морской и отлучился по своим делам.

Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что у автомобиля разбито стекло водительской двери, а из салона исчезли сумка и пакет, в которых находилось около миллиона гривен.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники отделения уголовного розыска.

Как сообщали «ФАКТЫ», два дня назад в Житомире было совершено вооруженное нападение на правоохранителей, перевозящих деньги. Ранее в столице мужчина украл деньги у инкассаторов, которые забыли закрыть авто.

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