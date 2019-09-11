Украина

Пенсию в Украине можно оформить в "один клик": Пенсионный фонд показал как (видео)

В среду, 11 сентября, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разместил на своем канале в YouTube видеоинструкцию по оформлению пенсии в «один клик». Ранее сообщалось, как украинцам перейти на другой вид пенсии.

Сообщается, что новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для назначения пенсии через веб-портал нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи. В разделе личного кабинета «Заявление на назначение пенсии» сформировать заявление.

Перед формированием заявления система предупреждает о необходимом перечне документов для назначения пенсии, размерах и форматах прикрепленных файлов. Гражданина проинформируют об обработке обращения путем отправки СМС или сообщения на указанный электронный адрес.

В фонде уточняют, если эта услуга не активирована, нужно перейти по ссылке «дистанционное информирование». Необходимо поставить отметку напротив текста «Предоставляю согласие на получение информации от ПФУ на номер моего мобильного телефона» и указать этот номер.

В поле ниже ввести электронную цифровую подпись и пароль к нему. После этого нужно нажать кнопку «сохранить».

Затем вернуться к разделу личного кабинета «Заявление на назначение пенсии» и заполнить все необходимые поля.

Список обязательных документов, скан-копии которых должны предоставляться, доступен в выпадающем меню, их количество зависит от вида пенсии, которая оформляется.

Необходимо загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов в электронном виде с прикреплением их скан-копий. Необходимо поставить отметку о получении пенсионного удостоверения. При этом система спросит о виде пенсионного удостоверения, предложит добавить еще фотографию и «отсканированную подпись» пенсионера.

Если заполнены не все обязательные поля, система проинформирует об ошибках, выделит поле, в котором допущена ошибка, и предложит ее исправить.

Сформированное заявление нужно подписать электронной цифровой подписью и отправить в подсистему «Обращение», нажав кнопку «подписать и отправить в ПФУ». За состоянием рассмотрения обращения можно следить в разделе личного кабинета «Мои обращения».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшее время Кабмин может получить полный доступ к детальной информации обо всех пенсионерах, субсидантах и других получателей помощи от государства. Проект закона, предусматривающий расширенные права для специального органа при Кабмине, ответственного за мониторинг и верификацию соцвыплат, включая пенсии и прочие льготы, внесли в парламент депутаты пропрезидентской «Слуги народа».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter