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Есть три кандидата: Путин намерен назначать нового “главу” оккупированного Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма трех кандидатов на пост незаконного «главы» оккупированного полуострова. Об этом пишет издание Вести.
Речь идет о кандидатурах Сергея Богатыренко, Павла Шперова и Сергея Аксенова.
Сергей Богатыренко возглавляет крымское отделение партии КПРФ. Павел Шперов является депутатом Госдумы от партии ЛДПР, а Сергей Аксенов с 2014 года занимает пост «главы» временно оккупированной АРК.
Один из трех политиков должен будет занять пост главы Республики Крым. По мнению «спикера» местного парламента Владимира Константинова, главой Крыма останется Сергей Аксенов. «Никаких сомнений быть не должно», — заявил политик, предавший интересы Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия провела выборы в оккупированном Крыму. Благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 г. Речь идет о более чем 200 тысячах человек. Все прибывшие на полуостров с материка люди — военные, бюджетники, силовики — должны стать опорой путинского режима и проводниками его политики.
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