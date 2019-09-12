- 09:36 Нельзя так с людьми: сеть взбудоражило видео «нового» жилья для семьи из обрушенного дома в Дрогобыче
- 09:26 «Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц
- 09:12 Нанес сам себе ущерб: политолог указал на серьезный прокол Путина с Цемахом
- 09:04 "Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов
- 08:46 Зрелище не для слабонервных: в сети показали жуткое видео дороги в Херсонской области
- 08:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 08:44 Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые высказался об отношениях с отцом и показал свою комнату в общежитии
- 08:20 Сгорели дома и машины: появились фото последствий масштабного пожара под Киевом
- 08:05 Геращенко вызвали в Регламентный комитет из-за сравнения "Слуги народа" с "зелеными человечками": сеть в гневе
- 07:31 Гороскоп здоровья: в субботу избегайте стрессов, а во вторник берегитесь простуды
- 07:30 За сутки на Донбассе погибли два бойца ВСУ
- 07:28 Что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению
"Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов (фото, видео)
Первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, слухи об отставке которого просочились в прессу, заявил, что остается на своем месте, уточнив, что «имел разговор» с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Об этом Вячеслав Аброськин сообщил в соцсетях, рассказав также о получении правоохранителями 10 тонн вооружения, которые передали силовикам бойцы трех добровольческих батальона — им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Он принял участие в передаче вооружения во время рабочей поездки в Мариуполь, добавив, что оно будет передано военным, защищающим страну.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентским указом Николай Балан был назначен командующим Национальной гвардией Украины. Ранее он был заместителем начальника НГУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...