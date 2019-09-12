"Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов (фото, видео)

Украина

Первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, слухи об отставке которого просочились в прессу, заявил, что остается на своем месте, уточнив, что «имел разговор» с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом Вячеслав Аброськин сообщил в соцсетях, рассказав также о получении правоохранителями 10 тонн вооружения, которые передали силовикам бойцы трех добровольческих батальона — им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Он принял участие в передаче вооружения во время рабочей поездки в Мариуполь, добавив, что оно будет передано военным, защищающим страну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентским указом Николай Балан был назначен командующим Национальной гвардией Украины. Ранее он был заместителем начальника НГУ.

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