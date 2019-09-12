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Появились видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон и фото теледебюта 13-летней Меган Маркл
В сети появились фотографии дебюта Меган Маркл в качестве актрисы. Как выяснилось, задолго до того, как будущая герцогиня прославилась благодаря роли в сериале «Форс-мажоры», она снялась в массовке другого популярного американского сериала — «Женаты…с детьми». В 1995 году 13-летняя Меган появилась в одном из его эпизодов, изображая одну из школьниц на выпускном вечере. Это было ее первое появление на экране. Возможность «засветиться» в сериале девочка, как пишет издание Daily Express, получила благодаря своему отцу Томасу Марклу, который работал тогда оператором на телевидении — в частности, в этом самом телепроекте. В настоящее время герцогиня оборвала с ним все контакты.
Между тем Меган — не единственная дама в королевской семье, обладающая актерским талантом. Было опубликовано видео, на котором Кейт Миддлтон исполняет роль в школьном спектакле и поет песню Элизы Дулиттл «Wouldn't it be Loverly» из знаменитого мюзикла «Моя прекрасная леди».
11-летняя Кейт, будущая супруга принца Уильяма, отлично справилась с ролью, продемонстрировав хороши слух и приятный голос.
Как известно, по сюжету цветочница Элиза обучается манерам леди, достойным герцогини. Роль в некой мере оказалась пророческой для будущей герцогини Кембриджской.
No better way to start your weekend then with an adorable video of our Duchess at just 11-years-old performing in «My Fair Lady' at her school! — Catherine was always very active in the arts and drama department and the result has been some very adorable videos of her from that time! — Have a wonderful weekend! #britishroyalfamily #princewilliam #dukeofcambridge #duchessofcambridge #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princelouis
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 13-летней Кейт Миддлтон, игравшей в школьной пьесе, нагадали, что она выйдет замуж за «богатого мужчину по имени Уильям».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!