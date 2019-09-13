Меган Маркл обвинили в пиаре на своем ребенке и раскритиковали ее коллекцию одежды (фото)

Стиль жизни

Первый официальный выход Меган Маркл после декретного отпуска вызвал большой резонанс. Как сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассекская презентовала в Лондоне свою коллекцию одежды в деловом стиле Smart Set, созданную в рамках сотрудничества с благотворительным фондом Smart Works, а также с сетями универмагов John Lewis & Partners, Marks & Spencer и Jigsaw, а также близкой подругой Меган — дизайнером Мишей Нону.

38-летняя герцогиня, которая прибыла на мероприятие с опозданием, заставив ждать встречавших ее журналистов, пробыла на презентации недолго. «Мне уже нужно бежать обратно к малышу — время кормления», — сказала Меган, мило улыбаясь. Эта реплика тут же вызвала массу комментариев со стороны недоброжелателей бывшей американской актрисы. Ее обвинили в пиаре на собственном ребенке. «А кто кормил малыша, когда она развлекалась в Нью-Йорке?», «Меган становится заботливой мамочкой только тогда, когда ей это нужно», «Какая же она фальшивая», «Это дурной тон — использовать ребенка для того, чтобы улучшить свой имидж» — писали в комментариях. Ранее, как известно, Меган на несколько дней слетала в Нью-Йорк без мужа Гарри и сына Арчи, чтобы поддержать свою подругу-теннисистку Серену Уильямс, отвергнув приглашение королевы в Балморал.

Мнения по поводу коллекции одежды от Меган, в которую вошли брюки, блейзер, белая рубашка, сумка и платье, как пишет издание The Sun, разделились. Одни сочли ее «ужасной», называя вещи «скучными», «никакими» и «бесформенными», а другие восхищались, считая наряды от Меган «квинтэссенцией элегантности», «воплощением ее безупречного стиля» и «вневременной классикой».

«Я купила это платье ради благотворительных целей, но оно не соответствовало рекламе. Плохое качество и посадка. Почти прозрачное — под него надо надевать длинную комбинацию. Мне страшно представить, на что оно будет похоже после того, как надеть пару раз, не говоря уже о стрике. Позор!», — говорится в отзыве покупательницы на сайте магазина Marks & Spencer.

«Платье — замечательное!», — пишут другие.

Многие уже поспешили воспользоваться случаем и нажиться, перепродавая вещи из коллекции Меган. Так, кожаную сумку стоимостью 109 фунтов (около 136 долларов), которую раскупили в первый же день, выставляли на продажу в интернете втрое дороже. Так же, как и ее платья, которые изначально продаются в магазинах по цене 19,5 фунтов (24 доллара).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых туфлях и копеечных сережках.

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