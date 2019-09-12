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Украина

Заявление всегда будет на столе: Аваков отреагировал на слухи о своей отставке

9:56 12 сентября 2019 15
Арсен Аваков
Инф. «ФАКТОВ»

Министр внутренних дел Арсен Аваков, которого президент Украины Владимир Зеленский решил оставить на этом посту в новом правительстве, прокомментировал слухи о том, что он написал заявление об отставке.

Так, в комментарии изданию theБабель он заявил: «У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после утечки информации из Офиса президента о том, что руководитель администрации Зеленского Андрей Богдан подал в отставку, сам президент заявил, что члены его команды после прихода к власти загодя согласились написать соответствующие заявления.

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