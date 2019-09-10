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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась полностью голой для журнала Playboy: первое фото

20:12 10 сентября 2019 344
Кайли Дженнер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за своей старшей сестрой Ким Кардашьян, которая разделась для журнала Playboy в 2007 году, самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер снялась полностью голой для того же культового издания.

У себя в Instagram 22-летняя модель и бизнес-леди выложила первый снимок из своей фотосессии для Playboy. На ней она позирует обнаженной (в одной только ковбойской шляпе) в объятиях своего полуодетого бойфренда-рэпера Трэвиса Скотта, отца ее полуторагодовалой дочери Сторми. «Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом», — подписала фото Дженнер, назвав города, в котором выросли Трэвис и она сама.

Фотосессию, как пишет издание People, делала украинский фотограф Саша Самсонова. А постановкой снимков занимался сам Скотт.

Ранее, как писали «ФАКТЫ» еще одна сестра из клана Кардашьян-Дженнер, Кендалл Дженнер, опубликовала смелый снимок топлес.

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