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Меган Маркл вышла из декрета в одежде своего дизайна, а принц Гарри нарушил протокол по примеру жены (фото, видео)

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая родила своего первенца Арчи 6 мая, официально завершила свой декретный отпуск. 38-летняя герцогиня Сассекская, которая после родов появлялась на публике лишь в частном порядке, приступила к своим формальным королевским обязанностям.

Начала она с того, что презентовала в Лондоне свою коллекцию одежды в деловом стиле, созданную в рамках сотрудничества благотворительным фондом Smart Works. Эта организация, патроном которой была назначена Меган, опекает безработных женщин из незащищенных слоев общества, помогая им устраиваться на работу. В том числе и предоставляя приличную одежду для собеседований.

Как пишет Daily Mail, В свою команду бывшая актриса включила свою близкую подругу-дизайнера Мишу Нону, а также представителей сетей магазинов John Lewis & Partners, Marks & Spencerи и Jigsaw. герцогиня лично участвовала в разработке дизайна нарядов.

На мероприятие Меган прибыла в одежде из собственной коллекции — белой рубашке от Миши Нону и черных брюках от Jigsaw. На ней также были коричневые замшевые туфли на шпильке — в тон поясу.

Meghan- dressed in the @SmartWorksHQ collection — takes to the floor pic.twitter.com/bdqbmIeUyP — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 12, 2019

За несколько часов до начала официальной презентации вещи «от Меган Маркл» уже поступили в продажу. В «капсульную коллекцию» входят офисное платье (представленное в черном, синем и красном цветах), рубашка, брюки, блейзер, практичная сумка.

Вещи "от Меган Маркл"

Платье "от Меган" за 19,5 фунтов стерлингов

Маркл также опубликовала несколько снимков, которые были сделаны за кулисами рекламной фотосессии моделей одежды.

Между тем британские СМИ также пишут, что принц Гарри «шокировал» публику нарушением королевского протокола. Его Высочество, прибыв на проходившую в Лондоне церемонию в честь пятой годовщины со дня основания «Игр непокоренных», вышел из машины и лично захлопнул за собой дверь. Хотя обычно королевские персоны не должны этого делать: открывать и закрывать двери — работа сопровождающих их лиц. Тем самым принц скопировал свою жену, которая год назад поступила точно также, прибыв с первым сольным визитом в Королевскую Академию художеств.

Фанаты Гарри и Меган вознесли принцу хвалу за скромность. А неприятели обвинили его в том, что он ломает традиции, подрывая престиж монархии.

Меган год назад

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл внезапно полетела в Нью-Йорк, отклонив приглашение королевы и оставив дома мужа и сына.

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