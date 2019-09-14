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Меган Маркл и принц Гарри назвали перепланировку своего сада вопросом национальной безопасности (фото)
Меган Маркл и принц Гарри, получившие ранее одобрение городского совета Виндзора и Мейденхеда на перепланировку своего сада, окружающего Фрогмор-коттедж, передумали и решили изменить дизайн. При этом они засекретили свой проект, послав в совет электронное письмо, в котором заявляется, что «национальная безопасность окажется под угрозой, если к их планам получит доступ широкая публика».
Хотя подробности планов Меган и Гарри в отношении новшеств у себя в саду официально разглашаться не будут, издание Daily Mail все же разузнало некоторые детали «королевской тайны». По его сведениям, уроженка США Меган планирует устроить в саду «зону для барбекю», что обойдется не менее, чем в пять тысяч долларов, которые они с Гарри заплатят сами. Бывшая актриса планирует принимать здесь гостей и готовить на улице в теплое время года. Подобные места для пикников в саду весьма популярны в Калифорнии, но гораздо реже встречаются в Великобритании, где погода менее предсказуема.
Герцог и герцогиня Сассекские переехали в Фрогмор-коттедж из лондонского Кенингтонского дворца в апреле этого года, незадолго до рождения их первенца Арчи. Масштабный ремонт в старом особняке, который супругам подарила королева Елизавета, обошелся в 3,3 миллиона долларов. Из них три миллиона были выделены из денег налогоплательщиков. Меган и Гарри потратили лишь 300 тысяч долларов из своих личных средств. Это вызвало недовольство британской публики.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвинили в том, что она пиарится на собственном ребенке и раскритиковали ее коллекцию одежды.
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